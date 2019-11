For our Veterans, a Salute and a Job Offer

Carlos Zendejas, our Chief Pilot for Horizon Air, grew up watching military aircraft circle over his home and later realized his dream of flying through a commission in the U.S. Air Force. Carlos is a fantastic leader for Alaska/Horizon, and we’re all very proud of the work that he and others do to help military veterans transition to careers in the flight deck. —Brad Tilden, Chairman and Chief Executive Officer of Alaska Air Group

I will be forever grateful to the military for the opportunities it provided to a kid from Mexico with limited means. I spent the first 10 years of my life just across the border. When my family moved to the United States, we lived in Del Rio, Texas. Now, what is so special about Del Rio? It happens to be home to Laughlin Air Force Base, one of the largest pilot-training bases in the United States. Thus, from a young age, I could see the T-37 jets flying around the pattern. As a kid, I had no idea how to become a pilot, but I knew that flying was what I wanted to do with my life. This desire led me to join the Air Force Junior Reserve Officer Training Corps (JROTC) in high school, because those kids were wearing military uniforms, and I thought they must know how you become an Air Force pilot.

This led me to Air Force ROTC on a scholarship in college, which resulted in a commission in the Air Force. This journey was the start of a 22-year military career, both active duty and in the Reserves. My Air Force time allowed me to fly the C-21 (Learjet 35) and KC-10 (DC-10) around the world in service of my country. I saw firsthand the dedication, sacrifice and unselfish commitment from the incredible men and women who serve our country.

I was extremely fortunate to have been hired by Alaska Airlines in 2002, at a time when most airlines were not hiring, but shrinking, thus demonstrating Alaska’s unwavering commitment to hiring veterans. Years later, I had the opportunity to join the Chief Pilot’s office and continue that same commitment to providing opportunities for veterans to join Alaska Airlines.

In the fall of 2017, I transferred to Horizon Air and became the System Chief Pilot, to be part of building the future of this special airline. One of my essential functions in this role is to ensure a continuous supply of pilots. To that end, one of the early programs that we instituted was the Rotor Transition Program. This program provides a path for helicopter pilots to transition to flying airplanes. The program targets military helicopter pilots and helps them make the transition to commercial aviation and join our Horizon Air family. There are similar programs throughout the company that recognize the amazing talents that veterans bring to our teams. Such strengths include teamwork, integrity, persistence, resourcefulness and leadership, all of which help our company to be stronger and to better serve you, our valued guests.

Recently, I was honored to have a small part in helping to make our newest “Honoring Those Who Serve” aircraft a reality. This special E175 aircraft joins two Alaska Airlines aircraft with similar livery. Every time I see these aircraft, I am reminded of the service, dedication and sacrifice of countless military men and women. These aircraft also remind me of the families who sacrifice so much along with our military members—families who must do without their loved ones on holidays, birthdays and anniversaries, and during babies’ first steps.

Throughout this month, when we celebrate Veterans Day, I just want to say thank you to all military personnel and veterans, and to their families. We owe you a debt of gratitude that we can never repay. Thank you for your service.

Thanks for flying Alaska and Horizon. —Carlos Zendejas

Para nuestros veteranos, un saludo y una propuesta laboral

Carlos Zendejas, nuestro Jefe de Pilotos de Horizon Air, creció viendo cómo las aeronaves militares circunvolaban por encima de su hogar. Más adelante, hizo realidad su sueño de volar a través de una comisión en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Carlos es un líder excepcional para Alaska/Horizon, y estamos muy orgullosos del trabajo que Carlos y otras personas hacen para ayudar a que los veteranos del ejército realicen la transición hacia una carrera profesional en la cabina de vuelo. —Brad Tilden

Estaré siempre muy agradecido con el ejército por las oportunidades que brindaron a un joven de México con medios limitados. Pasé los primeros 10 años de mi vida justo en el cruce de frontera. Cuando mi familia se mudó a los Estados Unidos, vivimos en Del Rio, Texas. Y bien, ¿qué tiene de especial Del Rio? Resulta que es la ciudad que alberga la Base Laughlin de la Fuerza Aérea, una de las bases de entrenamiento de pilotos más importantes de Estados Unidos. Por ello, desde muy pequeño, solía ver a los jets T-37 volar alrededor de la trayectoria. No tenía idea cómo una persona se convertía en piloto, pero de niño supe que eso era lo que quería hacer con mi vida. Este deseo me impulsó a unirme al Cuerpo de Entrenamiento para Oficiales Subalternos Juveniles de la Reserva (Reserve Officers Training Corps, ROTC) de la Fuerza Aérea en la escuela secundaria, porque esos jóvenes usaban uniformes militares, y yo pensé: ellos seguramente sabrán cómo convertirse en un piloto de la Fuerza Aérea.

Esto me llevó a unirme al ROTC de la Fuerza Aérea mediante una beca universitaria, y luego me uní a una comisión en la Fuerza Aérea. Este trayecto fue el inicio de 22 años de carrera militar, tanto en el servicio activo como en las reservas. El tiempo que pasé en la Fuerza Aérea me permitió volar el C-21 (Learjet 35) y el KC-10 (DC-10) alrededor del mundo prestando servicio a mi país. Vi con mis propios ojos la dedica-ción, el sacrificio y el compromiso desinteresado de los increíbles hombres y mujeres que sirven a nuestro país.

Fui sumamente afortunado de haber sido contratado por Alaska Airlines en 2002, periodo en el cual la mayoría de las aerolíneas no estaban contratando, sino reduciendo su personal, lo cual demuestra el firme compromiso de Alaska Airlines por contratar veteranos. Años más tarde, tuve la oportunidad de unirme a la oficina del Jefe de Pilotos, y continúe el mismo compromiso de brindar oportunidades para que los veteranos puedan unirse a Alaska Airlines.

En otoño de 2017, me transferí a Horizon Air, y me convertí en el Jefe de Pilotos del Sistema, para ser parte del desarrollo futuro de esta aerolínea tan especial. Una de mis funciones esenciales en este rol es garantizar un suministro continuo de pilotos. Para tal propósito, uno de los primeros programas que ins-tauramos fue el Programa de Transición desde Ala Rotatoria. Este programa ofrece un trayecto para que pilotos de helicóp-teros realicen una transición y comiencen a volar aviones. El programa está dirigido a pilotos de helicópteros militares, y los ha ayudado con éxito a realizar la transición hacia la aviación comercial y a unirse a nuestra familia de Horizon Air. Existen programas similares en toda la compañía que brindan reconocimiento al excepcional talento que los veteranos incorporan en nuestros equipos. Esas fortalezas incluyen trabajo en equipo, integridad, perseverancia, habilidad y liderazgo, cualidades que permiten que nuestra compañía sea más sólida y pueda prestarle a usted, nuestro preciado cliente, un mejor servicio.

Recientemente, tuve el honor de participar y ayudar a hacer realidad nuestra aeronave más nueva “Honrando a los que Sirven.” Esta aeronave E175 especial se une a las dos aeronaves de Alaska Airlines con colores distintivos similares. Cada vez que veo una de estas aeronaves, viene a mi mente el servicio, la dedicación y el sacrificio de los innumerables hombres y mujeres militares. Estas aeronaves además me recuerdan a las familias que sacrifican tantas cosas junto a nuestros miembros del ejército; estas familias deben vivir sin sus seres queridos en los días festivos, cumpleaños, aniversarios, y muchos de ellos no pueden ser testigos

de los prime-ros pasos de sus bebés.

Durante este mes, cuando celebremos el Día de los Veteranos, simplemente quiero decir Gracias a todo el personal militar, a todos los veteranos y a sus fami-lias, tenemos con ustedes una deuda de gratitud que nunca podremos pagar.

Gracias por su servicio, y gracias por volar Alaska y Horizon. —Carlos Zendejas